Дивись трейлер фільму «Найкращі вихідні» з акторами «Перших ластівок»

Сьогодні в мережі з’явився перший трейлер української комедії «Найкращі вихідні» від FILM.UA Group та Atlas Weekend під саундтрек від The HARDKISS, Onuka, alyona alyona та Артема Пивоварова. В українському прокаті фільм стартує з 2 лютого 2022 року.

«Найкращі вихідні»: дивитися трейлер онлайн

Фільм розповість чотири історії, які відбувається під час музичного фестивалю Atlas Weekend. Хлопець з Німеччини влаштовується волонтером на фестиваль, щоб закохати у себе дівчину-організатора, та натомість він губить закордонного хедлайнера Atlas Weekend. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують легендарну парубоцьку вечірку, але сваряться, як діти і б’ються, як дорослі. Юна одеситка шукає тата-рокера, якого не бачила та ідеалізувала довгі 10 років. Кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани.

У фільмі знялися Дар’я Петрожицька, Еліас Райхерт, Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Георгій Хостікоєв, Наталія Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Валерій Морозов. Також у картині з’являться зіркові камео VERKA SERDUCHKA & band, alyona alyona, The HARDKISS, Onuka, Артем Пивоваров, Олексій Дурнєв. Режисером виступив Влад Климчук. Сценарій написала Анастасія Лодкіна.

Прем’єра фільму «Найкращі вихідні» запланована на 2 лютого 2022 року.

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