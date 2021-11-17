Не дивись нагору: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер фільму «Не дивись нагору».

«Не дивись нагору»: дивитися трейлер онлайн

Фільм історію, яка заснована на «подіях, які ще не трапилися». Двоє американських астрономів відкрили, що до Землі наближається метеорит, який може знищити. Щоб запобігти цьому, у людства є всього шість місяців. Але представники влади не вірять вченим та не хочуть вирішувати проблему, яка коштуватиме їм величезних грошей. Тому астрономи вирішують діяти самостійно та підняти шум через ЗМІ. Людство повинно знати, що їм загрожує знищення.

Головні ролі виконають оскароносні актори Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. Також у фільмі зіграють Меріл Стріп, Джонні Хілл, Аріана Гранде, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт, Меттью Перрі та інші.

Прем’єра фільму «Не дивись нагору» запланована на 24 грудня 2021 року на Netflix.

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