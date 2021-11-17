Людина-павук Додому шляху нема: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія Sony Pictures представила другий трейлер фільму «Людина-павук: Додому шляху нема».

«Людина-павук: Додому шляху нема»: дивитися другий трейлер онлайн

Як стає зрозуміло з попереднього трейлеру, таємниця Людини-павука розкрита. Тепер усі знають, хто він, та прагнуть, щоб його не стало. Пітер Паркер відчайдушно хотів, щоб всі у світі забули, що саме він Людина-павук, а тому попросив Доктора Стренджа допомогти його з цим. На жаль, заклинання спрацювало невдало і у світ Marvel змогли потрапити лиходії. Тепер Людині-павуку доведеться битися проти Зеленого гобліна, Електро, Пісочної людини, Ящера та Лікаря Восьминога.

«Тепер Пітеру належить пройти найбільше випробування. І воно назавжди змінить не тільки його власне майбутнє, а й майбутнє всього мультивсесвіту», – йдеться в описі до трейлера.

До ролі Людини-павука повернувся актор Том Холланд. Також у фільмі зіграли Зендея, Бенедикт Камбербетч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро та Маріса Томей. Режисером виступив Джон Воттс.

Прем’єра фільму «Людина-павук: Додому шляху нема» запланована на 17 грудня 2021 року.

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