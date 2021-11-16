Жінка-Халк: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Disney+ представив тизер нового серіалу «Жінка-Хал».

«Жінка-Халк» – дивитися трейлер онлайн:

Серіал «Жінка-Халк» розповість про адвокатку Дженніфер Волтерс, яка має надздібності та перетворюється на Халка. Після переливання крові від свого двоюрідного брата Халка, дівчина перейняла його суперсилу. Повірте, її краще не злити.

Головну роль у серіалі зіграє акторка Тетяні Маслані. Також разом з нею у проекті з’явиться і оригінальний Халк у виконанні актора Марка Руффало.

Прем’єра серіалу «Жінка-Халк» запланована на 2022 рік.

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