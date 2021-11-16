Леді Гага презентувала документалку про психічне здоров’я

Селебриті прагне підтримати людей у непрості часи

Американська співачка Леді Гага спільно зі своїм фондом Born This Way Foundation випустила документальний фільм, який присвячений психічному здоров’ю. У ньому артистка ділиться власним досвідом та підтримує тих, кому це потрібно.

Фільм від Леді Гаги називається The Power of Kindness («Сила доброти»). Це короткометражна документалка на 30 хвилин, яка була випущена 13 листопада у Всесвітній день доброти. Він поділений на чотири частини: «Доброта до себе», «Доброта до інших», «Доброта до суспільства» та «Створення більш доброго майбутнього».

«Я мала честь поспілкуватися з молодими людьми, які були вразливими зі мною й одне з одним. Вони розповіли про те, як знайшли себе, який мають досвід щодо підтримки свого ментального здоров’я та наскільки важливою є доброта», — написала Леді Гага у своєму Instagram.

У фільмі Леді Гага зібрала людей, які пройшли через психологічні проблеми. Лікарка Альфі Бреланд-Нобл прочитала їм лекцію про важливість ментального здоров’я. А потім Леді Гага поділилася власним досвідом.

Фото: Getty Images

Читай також:

Леді Гага оголила душу і тіло у фотосесії для Vogue (ФОТО)

Кращі образи Леді Гага в фільмі «Дім Гуччі». Фото та відео