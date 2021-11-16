Гаррі Стайлc запустив свій бренд косметики

Селебриті вийшов на ринок б’юті-індустрії

Відомий співак Гаррі Стайлз оголосив про запуск власного бренду косметики. Про це пишуть американські ЗМІ.

Бренд косметики від Гаррі Стайлза називається Pleasing. Серед асортименту марки можна знайти лаки для нігтів у чотирьох відтінках: Perfect Pearl, Pearly Tops, Inky Pearl та Granny’s Pink Pearls, а також засоби для догляду за шкірою.

«Коли ми вирішили, що вироблятимемо косметичні засоби, я хотів бути впевненим, що їх використовуватиму. Я не хотів створювати продукти, щоб маскувати людей, я хотів наголосити на них і допомогти їм почуватися красивими», — розповів Гаррі Стайлз у прес-релізі.

Придбати косметику від Гаррі Стайлза можна буде вже з 29 листопада.

Фото: Getty Images

Читай також:

Циклічність моди: Гаррі Стайлз вкрав образ Вєрки Сердючки (ФОТО)

Ідеальне літо: Гаррі Стайлз випустив яскравий кліп «Watermelon Sugar»