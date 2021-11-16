Двейн Джонсон заявив, що хоче роль Джеймса Бонда

Селебриті прагне стати новим агентом 007

Американський актор Двейн Джонсон заявив про готовність стати наступним Джеймсом Бондом. Такий рішучим анаунсментом «Скеля» поділився в інтерв’ю журналу Esquire.

Актор вирішив нагадати, що його родина вже має досвід співпраці зі творцями фільмів про Джеймса Бонда. Але сам Двейн претендує на роль головного героя.

«Так, мій дід був лиходієм із Бонда у фільмі з Шоном Коннері. Це було дуже круто. І я хотів би піти його стопами і стати наступним Бондом. Я не хочу бути лиходієм. Я маю бути Бондом», — розповів Джонсон.

Нагадаємо, що актор Деніел Крейг вийшов з франшизи про Джеймса Бонда. Спойлер: в останній частині «Не час помирати» його персонаж героїчно загинув, рятуючи близьких та увесь світ.

Фото: Getty Images

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