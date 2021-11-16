Аббатство Даунтон 2: дивитися офіційний трейлер

Focus Features представили трейлер фільму «Аббатство Даунтон: Нова ера».

«Аббатство Даунтон: Нова ера» – дивитися трейлер онлайн:

Новий сиквел популярного серіалу покаже, як живе сім’я Кроулі після підготовки до візиту короля Георга V та королеви Марії. Графиня Грентем розповість сім’ї про те, як стала власницею вілли на півдні Франції, а також згадає доленосну зустріч з чоловіком, що відбулася багато років тому. Саме на ту віллу сімейство Кроулі вирушить, щоб зіграти весілля Тома Бренсона та покоївки Люсі Сміт.

До своїх ролей повернуться Аллен Ліч та Таппенс Міддлтон, Х’ю Бонневілль, Мішель Докері, Меггі Сміт, Елізабет МакГоверн, Пенелопа Вілтон. Сценарій фільму написав Джуліан Феллоуз, режисером виступив Саймон Кертіс.

Прем’єра фільму «Аббатство Даунтон: Нова ера» запланована на 18 березня 2022 року.

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