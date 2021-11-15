Пліткарка 2 сезон: дивитися офіційний трейлер

Сумували? А дарма, бо вона не змушує чекати і повертається знову! HBO Max презентував трейлер 2 сезону продовження легендарного серіалу «Пліткарка».

Після дев’ятирічної перерви Пліткарка повернулася в нову еру діджиталу, коли сторіз можуть показати більше, ніж реальні розмови. Нове покоління молодої еліти Нью-Йорка взяло під контроль приватну школу Констанс Біллард, але над ними теж взяли гору. Пліткарка знає, бачить та показує все, більше немає секретів.

Я знаю, що ти не могла дочекатися 2 сезону оновленої «Плікарки». HBO Max не змушує тебе сидіти та додумувати, як там справи у багатеньких діток, а тому представляє 2 сезон «Пліткарки» 2021. Ще більше інтриг, змов, любовних трикутників! Просто подивися на це!

«Пліткарка» 2 сезон – дивитися трейлер онлайн:

У новому серіалі зіграли Емілі Елін Лінд, Вітні Пік, Джейсон Готей, Джонатан Фернандес, Елі Браун, Таві Гевінсон, Томас Доерті, Адам Чанлер-Берат, Зіон Морено.

Прем’єра 2 сезону серіалу «Пліткарка» 2021 відбудеться вже 25 листопада. Побачимося. ХОХО, GOSSIPGIRL.

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