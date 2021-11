Брітні Спірс звільнили від опікунства її батька

Селебриті зможе розпоряджатися життям сама

Святкуємо разом! Адже Брітні Спірс вільна! Суд Лос-Анджелесу нарешті ухвалив рішення про скасування опікунства над зіркою її батька Джеймі Спірса. Про це пишуть західні видання.

«Відсьогодні припиняється особиста опіка та опіка над фінансами Брітні Джин Спірс», – заявила суддя Бренда Пенні.

Радісна подія у житті Брітні Спірс трапилася в п’ятницю, 12 листопада, на останньому слуханні щодо її опікунства. Сама зірка не була присутня на суді, але дізнавшись про рішення суду, написала емоційний посту у своїх соцмережах, у якому подякувала фанатам за підтримку.

«Боже, я так люблю своїх фанатів, це божевілля. Гадаю, я плакатиму до кінця дня!!!! Найкращий день у моєму житті», – написала артистка, прикріпивши відео, на якому шанувальники святкують рішення суду.

Good God I love my fans so much it’s crazy ????❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ????????☀️???????? ???? #FreedBritney

????: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L

— Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021