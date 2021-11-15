Адель – про те, як пережила розлучення

Селебриті зізналася, через що їй довелося пройти після розставання з чоловіком

Британська співачка Адель повернулася до співочої кар’єри. Але, як і в минулі рази, до написання нових пісень її підштовхнуло розбите серце. Після 8 років шлюбу артистка розлучилася зі своїм чоловіком 47-річним бізнесменом Саймоном Конеккі. Свої емоції, переживання і біль від процесу розставання та відновлення Адель вилила у нових піснях. А ось про те, як їй вдалося пережити розставання зірка розповіла у свіжому інтерв’ю виданню Rolling Stones.

Як зізналася Адель, у перші дні, коли весь світ дізнався про крах її шлюбу, вона почувалася роздавленою. Тим не менш, вона не звинувачує у тому, що сталося цій ситуації когось конкретного. Мовляв, стосунки просто погіршилися і прийшов момент їх завершити, а також розібратися у собі самій. Адель заявила, що у тоді у 2019 вона зрозуміла, що перестала подобатися собі.

«Мені було дуже сумно. Я не впоралася з цим, і це мене спустошило. Я була розгублена. Я відчувала це не через когось, просто я відчувала, що мала зробити це добре, але не змогла», – зізналася співачка.

Також Адель підтвердила, що прийняла рішення худнути саме після розлучення. Для неї це був спосіб не лише змінити себе зовнішньо, а розібратися з думками. Тепер Адель почувається прекрасно фізично та морально. Порадіємо за свою улюбленицю!

Фото: Тео Веннер для Rolling Stones

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