«Міраж»: Артем Пивоваров випустив новий трек, у якому продовжує підкорення стихії повітря

Український артист Артем Пивоваров презентував свій новий трек – «Міраж». Вже за традицією, трек був випущений 2 мовами – українською та російською.

А вже наступного тижня артист спільно з режисером Тарасом Голубковим та Inakshe Production покажуть своє візуальне бачення «Міраж».

«Міраж» – це історія про незабутню подорож людей у ​​світ мрій та фантазій. Де вірною супутницею є «путівнича» зірка, яка яскраво сяє і спрямовує нас до тієї заповітної мети. У кожного цей вояж виглядає по-своєму: хтось мріє дивлячись на місяць та зірки, а хтось – на галасливе місто. Хтось мандрує у снах. А хтось отримує задоволення просто занурюючись у чудову атмосферу мрії.

Не важливо, як ви це робите, головне – мрійте і не ламайте крила своєї фантазії, щоб вона могла злітати якомога вище до хмар.

– Наша пісня про мрійників, людей, які не обмежують себе у фантазіях. Бажаю вам, після прослуховування цієї композиції, стати саме такою людиною і полетіти з нами у цей дивовижний світ, – коментує нову роботу Артем Пивоваров.

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