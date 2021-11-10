Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021

Популярне видання шокувало світ своїм вибором

Американський журнал People назвало ім’я найсексуальнішого чоловіка 2021 року. Ним виявився американський актор Пол Радд. Мабуть, у декого виникло запитання: а хто це? Тож, давайте розбиратися.

Перше, що приходить на думку, щоб ви змогли згадати Пола Радда, це те, що він грав чоловіка Фіббі у «Друзях». Так це саме той Майк! Також саме він зіграв Людину-мураху у фільмах Marvel.

Коли Пол Радд дізнався, що саме йому присудили титул найсексуальнішого чоловіка 2021, його реакція була доволі скромною.

«Думаю, що люди, коли почують, що мене назвали найсексуальнішим чоловіком року, скажуть: «Що?» Повірте, це не навмисна скромність. Є багато хлопців гідних цього статусу, крім мене», – відреагував актор.

Що скажеш ти – сексі чи ні?

Фото: Getty Images

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