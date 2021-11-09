Сара Джессіка Паркер розповіла, що зберігає речі Керрі Бредшоу в себе вдома

Акторка Сара Джессіка Паркер дала інтерв’ю американському Vogue

У ньому вона розмірковувала про феномен серіалу «Секс у великому місті» та його актуальність одразу для кількох поколінь, у тому числі для дівчат, яким зараз ледь виповнилось 20. Вона переконана, що головний секрет успіху шоу полягає у тому, що воно торкається прості, але вічні теми.

– Я думаю, що молоді дівчата співвідносять себе з цією історією, тому що мова в ній йде про пошуки справжньої дружби, роботи, яка робить вас щасливими, і кохання, нехай навіть того, що завдає болю.

Сара Джесіка Паркер також зробила неймовірне зізнання – всі ці роки вона тримає речі, в яких знімалася у різних епізодах шоу.

– Всі оригінальні речі зберігаються у моєму власному сховищі вдома. Меблі, одяг — все упаковано відповідно до сезону, серії та епізоду, – розповіла Паркер.

Крім того, акторка навіть надала докази. Зірка показала пару туфель Manolo Blahnik, які Кері Бредшоу подарував Містер Біг, коли пропонував їй. Тепер вона рада, що всі ці речі знову повернулися до її героїні.

Видно знаковим та культовим серіал став для самої акторки.

Фото – Getty Images, кадри з серіалу

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