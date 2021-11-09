Ксенія Мішина – про лікування у психлікарні

Зірка зізналася, що пройшла непростий шлях до успіху

Українська акторка Ксенія Мішина відверто розповіла про свій досвід лікування у психлікарні. Як виявилося з Instagram знаменитості, у віці 18 років їй діагностували невроз.

«Мир стал абсолютно пресным, что по идее, странно для молодой, 18-ти летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку зажевало в моей голове: видимо мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом. Бессознательно прокручивая ёё в голове, я медленно погружалась на дно своего аквариума, не проявляя интереса даже тому, что там за стеклом», – пригадала акторка.

Невизначеність у житті Ксенії Мішиної тривала ще деякий час, аж поки її організм та психіка не дали збій. Через важкий стан вона опинилася у психіатричній лікарні, але за власним бажанням. Там їй діагностували невроз.

«Первое, о чем терапевт со мной договорилась, это о том, что в ближайшее время я сменю этот набор бабушки, на набор девушки. Спойлер: на это у меня ушёл год, в течении которого я постепенно оставляла дома то одно, то другое, тренируя доверие к миру. Наши встречи проходили несколько раз в неделю, и некое улучшение я почувствовала сразу после первой терапии. Всего мы занимались около 3 месяцев и это было настоящим знакомством с собой. Постепенно я вскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась притронуться и именно этот страх и блокировал меня, мое сознание и тело. Это было больно, но честно и верно. Это вдохновляло. Я отвечала себе на такие вопросы, от которых шли мурашки по всему телу. Я рыдала, кричала, била подушки. И я очень её полюбила, только она понимала меня в тот период жизни и мои ПА постепенно уходили», – поділилася зірка.

Саме після пережитого Ксенія Мішина і зрозуміла, що хоче стати акторкою і почала працювати у цьому напрямку.

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