Каньє Вест закрутив роман з новою дівчиною. Хто вона?

Селебриті не дає навіть шансів на возз’єднання з Кім Кардаш’ян

Американський репер Каньє Вест почав зустрічатися з новою дівчиною. Про це стало відомо, коли днями знаменитість прийшов з обраницею на баскетбольний матч. Про це пише видання People.

Відомо, що нову дівчину Каньє Веста звуть Вінетрія, їй 22 роки, і займається вона моделінгом. Як пише People, парочка разом відносно нещодавно. Каньє та Вінетрія спілкуються близько місяця. Дівчина вже навіть встигла побувати на недільній службі Канье тиждень тому.

Нагадаємо, що Каньє Вест та Кім Кардаш’ян ще офіційно не розлучилися. Але за час їхнього брейкапу репера встигли помітити вже не з однією красунею.

Фото: Getty Images

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