Героїня «Київ вдень та вночі» знялася у кліпі українського рок-гурту

Український гурт Mad Mezzelle випустив свій другий кліп на пісню Brazen Smile, головні ролі в якому виконали Аліна Лондон, героїня серіаліті «Київ вдень і вночі» та Руслан Бабаєв, барабанщик відомих Sinoptik.

«Brazen Smile», як і більшість треків групи — про секс, внутрішню сексуальність та емоції, які при цьому можуть відчувати люди.

— Ідея кліпу «Brazen Smile» («Нахабна усмішка») виникла після знайомства з Русланом, барабанщиком гурту Sinoptik — володарем божевільної усмішки, яка особисто мені нагадує Джека Ніколсона. Ми побачили його, і одного разу в голові народився весь сценарій, – згадують музиканти. — Саме Руслан і зіграв головну роль у нашому кліпі. А на жіночу головну роль ми запросили Аліну Лондон — відому блогерку, героїню серіаліті «Київ вдень та вночі».

— Після «Київ вдень та вночі» я веду активне творче життя — знімаюся у кіно, кліпах, рекламі, – розповіла Аліна Лондон. – Наприклад, з останніх робіт – це кліп відомого німецького виконавця Apache 207 Lamborghini doors, він набрав вже більше трьох мільйонів переглядів. З режисером «Brazen Smile» Дімою Дементєєвим ми потоваришували ще на зйомках «Київ вдень та вночі», мені дуже комфортно з ним працювати. Тому, коли він покликав мене взяти участь у зйомках кліпу Mad Mezzelle, про яких, до речі, до того моменту я і не знала, відразу ж погодилася і навіть скасувала одну зйомку заради цього. Я — меломан, слухаю всі напрямки в музиці, але рок — це щось суперневідоме, тому мені було цікаво брати участь у цьому процесі. Дана — вокалістка гурту, неймовірно талановита артистка, її енергетика заповнювала весь знімальний майданчик! Ну, і, звичайно, Діма Дементєєв — найталановитіший режисер. Незважаючи на те, що ми товаришуємо, я з абсолютною об’єктивністю можу говорити, що він професіонал своєї справи. Тож працювати було дуже комфортно, і я задоволена результатом!

Над кліпом працював Діма Дементєєв, популярний кінорежисер та режисер серіалів «Слід», «Виклик» та серіаліті «Київ вдень та вночі».