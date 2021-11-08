Райан Рейнольдс бере паузу у зніманнях

Селебриті втомився від роботи і не соромиться цього

Канадський актор Райан Рейнольдс вирішив покінчити з акторською кар’єрою. Спокійно, це не назавжди, а лише на деякий час, щоб відпочити та набратися сил. Про це знаменитість заявив на прем’єрі свого нового фільму «Червоне повідомлення».

Знімання фільмів після пандемії забирали у Райана Рейнольдса дуже багато часу, через це він не встигав достатньо часу проводити з дітьми та дружиною Блек Лайвлі. Саме тому 45-річний актор вирішив поставити знімання на паузу.

«Я зрозумів, що мені чогось не вистачає, і я не хочу працювати, тому просто хочу побути вдома з дітьми на канікулах та дружиною. У такі моменти я почуваюся невимушено та розслаблено і не відчуваю, що мені треба якось напружуватись для якогось проекту», – пояснив актор.

Фото: Getty Images

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