Єва Лонгорія – про продовження серіалу Відчайдушні домогосподарки

Зірка заговорила про можливе відродження популярного шоу

У 2021 році світові кінокомпанії та телеканали почали відроджувати популярні шоу та серіали нульових. Наприклад, вже через місяць ми побачимо продовження культового серіалу «Сексу великому місті», а оновлена «Плікарка» вже вийшла цієї осені. Але, можливо, це не всі культові серіали, які можуть відродитися.

Акторка Єва Лонгорія, яка грала Габріель Соліс у серіалі «Відчайдушні домогосподарки», заговорила про продовження серіалу. Як зізналася селебриті в інтерв’ю журналу Stellar Magazine, вона готова була б взяти участь у ребуті.

«Я вмираю від бажання знову опинитися у ролі Габбі. Це був найкращий час у моєму житті. Це шоу було для мене подарунком. І знаєте, якби воно поверталося, я була б першою, хто на це погодився», – зізналася Єва Лонгорія.

Фото: Getty Images

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