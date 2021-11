Світові трендсеттери чуттєвої електронної музики: Tale Of Us їдуть до Києва

Після довгої перерви в Київ повертаються Tale Of Us. Найромантичніший техно-дует світової електронної сцени 6 листопада зіграє в клубі M82 за підтримки Bulldozer Group, White Nights і MaxArt. На вечірці нас чекає модний європейський техно-лайв з видовищним світловим шоу і фірмовим звуком світового рівня

Tale of Us – це казка про нас. Самою назвою дуету музиканти пояснюють концепцію своєї музики. Вони досліджують почуття, а особливо – любов, в кожній композиції розповідаючи слухачам нову казку. І ця казка скоро трапиться з нами в Києві.

Tale of Us – італійський техно-дует електронщика Маттео Міллері й піаніста Карміне Конте, незалежний і космополітичний до самих кісток. Кармін народився в Канаді й провів все дитинство в маленькому італійському місті Пескара. Матео народився в Нью-Йорку і виріс в італійському селі регіону Умбрія. В юності вони познайомилися в міланському університеті, а для створення незалежної музики переїхали до Берліна. Молоді музиканти відмовилися від будь-якої фінансової допомоги батьків і довгий час жили на копійки, ділячи один макбук на двох. Сьогодні ж нерозлучні друзі й світові зірки ділять пентхауси в сусідніх будинках.

Перший успіх прийшов до Tale of Us в 2010-му році з випуску релізів на престижних світових лейблах – Visionquest, M_nus і R&S. Паралельно Кармін і Матео створювали власний лейбл – Afterlife, який повноцінно запустили в 2016-му. Тоді ж вони зі своєю згуртованою командою вперше підкорили Ібіцу – клуб DC10.

Вони стали одними з 100 кращих електронників в 2018 році за версією британського DJ Magazine. Кожен їхній новий реліз миттєво потрапляє в топи. А музичні критики вважають, що дует заснував особливий жанр техно, в якому вирують італійські пристрасті й кінематографічний драматизм. Легендарні вечірки Afterlife сьогодні – гучний бренд, дістати який собі хоча б на вечір мріє і Тулум, і Ібіца, і Берлін.

Уже 6 листопада Tale of Us зіграють в Києві ексклюзивну програму, що складається з найсвіжіших творінь. У тому числі й спільний з легендарним Пітом Тонгом реліз – неординарну інтерпретацію «Часу» Ханса Циммера. Епічна музика німецького класичного композитора в фірмовому стилі Tale of Us і Піта Тонга вже стала сучасним техно-шедевром, який підриває танцмайданчики.

Побувати на лайві Tale Of Us – одне з найзаповітніших бажань багатьох поціновувачів техно. 6 листопада в них з’явиться унікальний шанс здійснити свою мрію в Києві в клубі M82. Тим більше що компанію Tale Of Us складуть COLYN, чиї треки потрапляють в десятку кращих релізів на Beatport, і електронний дует Off Night.