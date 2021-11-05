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ЕКСКЛЮЗИВ! LOBODA відверто розповіла про нового обранця

LOBODA відверто розповіла про нового обранця

Суперзірка дала перше за чотири роки велике інтерв’ю в Україні

Поки шанувальники Маші Єфросініної захоплюються її працездатністю та кількістю нових YouTube-проектів, ні вона сама, ні її команда, схоже, не мають наміру зменшувати темпи. Паралельно з роботою над спільним з Олею Поляковою шоу «Дорослі дівчата» та рубриками «Про них усі говорять» і «Питання-відповідь», ведуча продовжує розвивати своє перше digital-дитя — «Іспит на відвертість».

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LOBODA відверто розповіла про нового обранця

У п’ятницю, 5 листопада, на YouTube-каналі Маші Єфросініної вийшов новий випуск її авторського проекту. Його героїнею стала LOBODA — артистка №1 у СНД, володарка багатьох музичних премій та багатомільйонної армії фанатів. У першому за чотири роки великому інтерв’ю в Україні суперзірка відверто розповіла про переслідування, гучний розрив з Нателлою Крапівіною та нового обранця. Крім того, Світлана вперше назвала причини, які спонукали її на довгий час відмовитися від сольних концертів на великих українських майданчиках.

LOBODA — відверто про нового обранця

У травні 2018 року Світлана Лобода вдруге стала мамою. У співачки народилася ще одна дочка, якій дали незвичайне, але дуже гарне ім’я — Тільда. Особу батька малечі співачка не розголошує, проте ходили чутки, що ним є фронтмен німецького метал-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. В ексклюзивному інтерв’ю Маші Єфросініній LOBODA поділилася, чому тримає цю інформацію в таємниці:

— Досить давно я вирішила: все, що стосується особистого, буде закрито від сторонніх очей. Я і так у всіх на очах – присутня у соціальних мережах, постійно знімаю Stories… Але при цьому я даю можливість шанувальникам фантазувати та самостійно малювати картину мого життя. Мені здається, додумувати про артиста — це набагато цікавіше, ніж стежити за ним 24/7 і знати про кожен його чих. Я волію не говорити ні про що особисте, але обов’язково це зроблю, коли відчую, що готова. На даний момент мені не хочеться пускати в своє життя сторонніх людей, які обговорюватимуть, засуджуватимуть і коментуватимуть…

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LOBODA відверто розповіла про нового обранця

Вже декілька років LOBODA перебуває у міцних щасливих стосунках. У 2019 році в інтерв’ю Ксенії Собчак співачка проговорилася, що підписала з коханим контракт, згідно з яким вона не має права розголошувати про нього жодну інформацію. І хоча Світлана так і не наважилася зізнатися Маші Єфросініній, чи є її обранець батьком маленької Тільди, без ексклюзиву вона її не залишила. Як виявилось, вищезгаданого контракту більше не існує.

— Вже довгий час нам вдається приховувати свої стосунки від преси та шанувальників. При цьому ми, як і всі звичайні пари, ходимо в ресторани, літаємо у відпустки… Досі нам щастило — нас ніхто не палив, незважаючи на відсутність якоїсь специфічної конспірації. Ми собі вирішили: спалять, значить, спалять — потім коментуватимемо. Але наголошу: не поширюватися про стосунки — це моє особисте рішення. Контракту, про який я говорила декілька років тому, вже нема.

Дивись ексклюзивне інтерв’ю LOBODA для авторського YouTube-проекту Маші Єфросініної «Іспит на відвертість»:

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