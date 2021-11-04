Зірки за обміном: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія KINOROB та Secret Service Enterteinment за підтримки Державного агентства України з питань кіно представили трейлер сімейної комедії «Зірки за обміном».

«Зірки за обміном»: дивитись трейлер фільму

Головна героїня «Зірок за обміном» Поля Малякова прагне популярності й приносить у жертву сімейні стосунки: рідко бачить дітей та безперестанку вислуховує нарікання чоловіка про нестачу вільного часу. Та в один момент вона втрачає те, до чого так довго прагнула, – головну нагороду року, яка, на превеликий подив поп-діви, потрапляє до рук її затятого суперника Фоми Михайловського. Наступного ранку непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова (акторка Оля Полякова) та Фома Михайловський (актор Михайло Хома, DZIDZIO), несподіваним чином опинилися у тілах одне одного. Тепер вони намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

«Цей фільм має на меті показати те, як часто ми нехтуємо сімейними стосунками заради досягнення власних цілей. Хоча «Зірки за обміном» – це не лише про протистояння та постійні чвари, а й про різдвяне диво, яке об’єднує усіх довкола, створюючи незабутню атмосферу свята та затишку. Тож я щиро раджу переглянути трейлер та запланувати похід у кіно в січні 2022 року всією родиною», – розповів продюсер фільму «Зірки за обміном» Єгор Олесов.

У ролі самих себе у фільмі також з’являться Наталя Сумська, Юрій Горбунов, Jerry Heil, Дядя Жора, Magic Five.

Прем’єра фільму «Зірки за обміном» запланована на 1 січня 2022 року.

Читай також:

Оля Полякова похвалилася костюмами із секс-шопу

«З 20 років»: Маша Єфросініна та Оля Полякова зізналися, що колють ботокс