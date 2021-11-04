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Оля Полякова поскандалила з DZIDZIO у трейлері фільму «Зірки за обміном»

Зірки за обміном: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія KINOROB та Secret Service Enterteinment за підтримки Державного агентства України з питань кіно представили трейлер сімейної комедії «Зірки за обміном».

«Зірки за обміном»: дивитись трейлер фільму

Головна героїня «Зірок за обміном» Поля Малякова прагне популярності й приносить у жертву сімейні стосунки: рідко бачить дітей та безперестанку вислуховує нарікання чоловіка про нестачу вільного часу. Та в один момент вона втрачає те, до чого так довго прагнула, – головну нагороду року, яка, на превеликий подив поп-діви, потрапляє до рук її затятого суперника Фоми Михайловського. Наступного ранку непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Малякова (акторка Оля Полякова) та Фома Михайловський (актор Михайло Хома, DZIDZIO), несподіваним чином опинилися у тілах одне одного. Тепер вони намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

Зірки за обміном: дивитися офіційний трейлер

«Цей фільм має на меті показати те, як часто ми нехтуємо сімейними стосунками заради досягнення власних цілей. Хоча «Зірки за обміном» – це не лише про протистояння та постійні чвари, а й про різдвяне диво, яке об’єднує усіх довкола, створюючи незабутню атмосферу свята та затишку. Тож я щиро раджу переглянути трейлер та запланувати похід у кіно в  січні 2022 року всією родиною», – розповів продюсер фільму «Зірки за обміном» Єгор Олесов.

Зірки за обміном: дивитися офіційний трейлер

У ролі самих себе у фільмі також з’являться Наталя Сумська, Юрій Горбунов, Jerry Heil, Дядя Жора, Magic Five.

Прем’єра фільму «Зірки за обміном» запланована на 1 січня 2022 року.

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