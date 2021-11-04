Маколей Калкін вийшов на подіум під час показу Gucci у Лос-Анджелесі (фото, відео)

Показ колекції літо-весна 2022 року від Gucci пройшов у Лос-Анджелесі на Голлівудському бульварі

На подіумі з’явились не тільки моделі, а й світові зірки. Однією із запрошених персон став 41-річний Маколей Калкін, відомий за фільмами «Один вдома». Він з’явився на бульварі у дуже яскравому образі, який йому личить: кольорова блискуча шовкова рубашка, не менш яскравий бомбер та брюки спокійного нюдового кольору. Пройшовся Калкін бадьоро та з гарним настроєм.

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Такий цікавий та неординарний стиль одягу дуже пасує актору. Щось схоже можна побачити на ньому і у 10 сезоні серіалу «Американська історія жахів», де Калкін зіграв творчого, талановитого, проте невдачливого сценариста Міккі. Костюмери стрічки одягли його в штучну шубу, оригінальні рубашки та великі брюки.

Також Голлівудським бульваром, де відбувалося дефіле, пройшовся 49-річний актор і музикант Джаред Лето. Він демонстрував образ, що складається із сірого піджака, білих шкіряних штанів та ковбойських чобіт.

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Показ пройшов з помпою, моделі виходили зі знаменитого Китайського театру і йшли не менш знаменитою Голлівудською алеєю слави, де з 1950-х рр. знамениті актори та режисери отримують свої іменні зірки з рожевого тераццо з обідком з латуні.

Багато моделей явно цитували модні образи з 1980-1990-х рр., коли відбувається дія фільму «Дім Гуччі», що розповідає історію кохання та ненависті Мауріціо Гуччі та його дружини Патриції Реджані.

Фото – кадри з фільмів, Getty Images

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