Квентін Тарантіно продає вирізані сцени з «Кримінального чтива»

А ти б хотів побачити вирізані сцени зі своїх улюблених фільмів?

Наприклад, у фанатів творчості Тарантіно є така можливість. Тепер кожен шанувальник Квентіна Тарантіно може придбати ексклюзивні сцени з фільму «Кримінальне чтиво». Режисер виставив на NFT-аукціон сім вирізаних сцен із знаменитої картини, оригінальний рукописний сценарій фільму та свій ексклюзивний аудіокоментар.

Фішка в тому, що побачити унікальні епізоди фільму зможуть лише ті, хто придбає їх на аукціоні.

У кожен NFT-токен зберігатимуться витримки з оригінального рукописного сценарію та коментарі режисера, які розкриють деякі «секрети про фільм та його творця».

– Я радий уявити шанувальникам ці ексклюзивні сцени з «Кримінального чтива». Таємна мережа та таємні токени відкривають новий світ об’єднання шанувальників та артистів, і я дуже радий бути його частиною, – каже режисер.

Для тих, хто не знає, NFT – це токен (сертифікат), який підтверджує право його власника на володіння оригіналом будь-якого сучасного твору мистецтва чи об’єкта культури.

Фото – кадри з фільму, Getty Images

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