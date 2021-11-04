Jerry Heil не може виїхати в США. У чому причина?

Артистці ніяк не вдається потрапити в Америку для роботи

Нещодавно українська співачка Jerry Heil виграла музичний онлайн-конкурс, головним призом якого була подорож до США та студійна робота над піснями у Capitol Records у Лос-Анджелесі. Але дівчина ніяк не може потрапити до США, бо її не впускають. Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

Виявилося, що нічого особистого проти Jerry Heil США не мають. Справа у тому, що дівчина досі не вакцинувалася, а без повної вакцинації Америка не дозволяє перетнути свій кордон.

«Я не антивак, але збиралася чекати до останнього (хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом) А тепер безвихідь, виходить… і що цікаво: модерни нема, файзер не встигаю зробити, бо два уколи, коронавак, здається, навіть назвали так, щоб ніхто його не колов», – розповіла співачка.

Тепер Jerry Heil шукає підтримки та допомоги серед підписників, щоб вчасно вакцинуватися і таки втілити свою мрію в реальність.

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