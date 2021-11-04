Jay-Z видалив сторінку в Instagram

Селебриті не подружився з соцмережею

Американський репер Jay-Z лише вчора зареєструвався в Instagram, встиг отримати заповітну для зірок синю галочку, а вже сьогодні видалив свій профіль.

На знаменитість одразу підписалися 2 мільйони людей. Репер підписався на свою дружину Бейонсе. У своїй першій публікації Jay-Z закликав «Тим болючіше падати», який вийшов на Netflix 3 листопада. Селебрриті виступив продюсером стрічки.

Схоже, що 51-річний артист отримав від Instagram те, що хотів, – хайпанув, зібрав аудиторію, закликав дивитися свій фільм, а тому сміливо видалився.

Фото: Getty Images

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