Cardi B придбала величезний будинок у Нью-Йорку (ФОТО)

Селебриті підшукала нове помешкання для себе та своєї родини

Американська реперка Cardi B придбала новий величезний будинок у Нью-Йорку. Про радісну подію зірка повідомила 2 листопада у своєму Instagram.

Як виявилося, знаменитості по-справжньому потрібна була нерухомість у рідному для неї Великому Яблуці. Причиною нової покупки Cardi B назвала роботу по всій країні.

Масштаби нового будинку Cardi B можна зрозуміти з фото, яке вона опублікувала в Instagram. Дівчина зробила знімок всередині нового будинку між велетенських подвійних сходів. На тур будинком доведеться трошки почекати.

«Я так пишаюся собою. Я так багато працюю, щоб моїм дітям було комфортно скрізь, де б вони не були, незалежно від роботи. Я і мій чоловік Offset завжди мріяли мати будинок у Нью-Йорку, і ми вирішили додати в наш портфель будинків поряд з Атлантою та Лос-Анджелесом. Тепер, маючи будинок у Нью-Йорку, я можу постійно зустрічатися із сім’єю! Я досягла дуже багатьох вершин, але все ще відчуваю, що далеко не всі цілі, яких я хочу досягти. Це лише одна мрія, яку я можу викреслити… Дайте мені знати, якщо захочете міні-тур!» – підписала фото реперка.

Фото: Getty Images

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