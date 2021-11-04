Брітні Спірс звинуватила матір у своїх нещастях

Селебриті «вилила» свої почуття у соцмережі

Американська співачка Брітні Спірс, яка довгий час намагалася позбутися опіки свого батька, звинуватила свою матір Лін у зговорі проти себе. Таку гучну заяву Брітні зробила у своєму Instagram, а пізніше цей пост було видалено.

«Люди не усвідомлюють одну річ – ідею йому надала моя мама. Я ніколи не поверну собі втрачені роки… Вона таємно зруйнувала моє життя. Ти чудово знаєш, що це була ти. Мій батько недостатньо розумний, щоб навіть замислитися над опікою. Але сьогодні я посміхаюся, знаючи, що переді мною відкривається нове життя», – розповіла співачка.

Мати Брітні Спірс заяву доньки ніяк не коментує. Але за кілька годин до цієї публікації стало відомо, що Джеймі Спірс, попросив суд негайно припинити його опіку над Брітні.

Фото: Getty Images

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