Морбіус: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Sony представила трйелер фантастичного екшну «Морбіус» від Marvel.

«Морбіус»: дивитись трейлер фільму

Виявивши у себе смертельну недугу, відомий вчений-біохімік погоджується на ризикований експеримент. Те, що від початку здається успішними ліками, перетворюється на страшну некеровану силу, вчений перевтілюється у загадкового вампіра Морбіуса.

Головну роль Морбіуса виконав Джаред Лето. Також у фільмі знялися Метт Сміт та Адріа Архона. Режисером виступив Даніель Еспіноса.

Прем’єра фільму «Моррбіус» запланована на 27 січня 2022 року.

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