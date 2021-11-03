Леді Гага оголила душу і тіло у фотосесії для Vogue (ФОТО)

Селебриті показала свою тіло без фотошопу

Американська співачка Леді Гага прикрасила обкладинку одразу двох номерів відомого глянцевого журналу Vogue – британської та італійської версії. Зйомка була присвячена майбутній прем’єрі «Дім Gucci». У рамках фотосету артистка приміряла незвичайні вбрання та навіть повністю оголилася для одного з кадрів.

У Vogue селебриті позувала у вбранні від Schiaparelli та Valentino. А всередині номеру Леді Гага навіть зважилася дати своє повністю оголене чорно-біле фото. На знімку Леді Гага лежить на підлозі оголена, прикриваючи груди руками. Можна припустити, що тіло дівчини вирішили не фотошопити, адже у такій позі на талії зірки видно складочки шкіри. Подивіться на це сміливий та сексуальний кадр!

Нагадаємо, що фільм «Дім Гуччі» з Леді Гагою у ролі Патрицію Реджані, дружини Мауріціо Гуччі вийде вже 25 листопада 2021 року.

Фото: Getty Images

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