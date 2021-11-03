Крістен Стюарт заручилася зі своєю дівчиною

Невдовзі селебриті офіційно оформить стосунки з коханою

Американська акторка Крістен Стюарт виходить заміж. Нещодавно дівчина зірки Ділан Мейєр зробила їй пропозицію руки та серця. Про це Крістен Сюарт розповіла в ефірі шоу Говарда Стерна на радіо SiriusXM.

«Так, ми одружимося, ми обов’язково зробимо це. Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію — я дуже чітко сформулювала цей запит, а вона чудово впоралася з цим. Ми одружимося, так», – зізналася Крістен.

Нагадаємо, що камінг-аут Крістен Сюарт здійснила у 2016 році, заявивши про свою бісексуальність. Зі своєю нареченою Ділан Майєр зірка почала зустрічатися у 2019 році.

Фото: Getty Images

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