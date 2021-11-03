Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) знову диктує тренди моди (фото)

Фанати продовжують слідкувати за зйомками нового сезону культового серіалу «Секс і місто» – «And Just Like That…»

А одна з головних акторок Сара Джессіка Паркер не втомлюється створювати нові тренди в світі моди. Її героїня з фільму – Керрі Бредшоу – робила це ще від початку першого сезону стрічки. За одягом, зачаскою, прикрасами та взуттям слідкував весь світ, та хотів собі такий самий лук.

Тепер же Керрі, який за 50, робить те саме. Американські ЗМІ оприлюднили фото героїні в ефектній небесно-блакитній сукні-жакеті вільного крою з глибоким вирізом на грудях та оригінальним оформленням кишень. Образ доповнювали сумка-відро з крокодиловим принтом на кілька тонів темніше, класичні туфлі-човники чорного кольору та золоті прикраси. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carrie Bradshaw (@carriebradshaw_sexandthecity)

На думку багатьох дизайнерів зі світовим ім’ям, наступного сезону весна-літо, вона стане однією з найактуальніших речей у гардеробі. Проте 56-річна акторка Сара Джесіка Паркер уже зараз демонструє, наскільки стильно й ефектно виглядає це вбрання.

Це ще раз доводить, що жінки не мають віку та можуть виглядати бездоганно будь-коли!

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Фото – Getty Images

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