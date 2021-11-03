Кайлі Дженнер заручилася? Подробиці та фото обручки

Селебриті заінтригувала шанувальників

Американська знаменитість та підприємниця Кайлі Дженнер може бути заручена. Принаймні, так іприпущення висунили підписники зірки через її нове фото.

Днями Кайлі Дженнер запостила новий знімок, на якому показала, що її коханий репер Тревіс Скотт подарував їй та доньці Стормі однакові каблучки з діамантами.

«Татко подарував нам однакові обручки», – підписала фото дівчина.

Здавалось би, що тут підозрілого, звичайний подарунок від заможного чоловіка. Але підозри про заручини Кайлі та Тревіса виникли не через обручку, яку добре видно на фото, а на ту, яку зірка сховала під рукавом светра на безіменному пальці. Підписники одразу засипали Кайлі Дженнер привітанням про заручини у коментарях. Що ж, чекатимемо подробиць.

Фото: Getty Images

Читай також:

Кайлі Дженнер розповіла, що підштовхнуло її до використання філерів. Всьому виною перший поцілунок

Тревіс Скотт назвав Кайлі Дженнер своєю дружиною. Ми щось пропустили?