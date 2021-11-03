Jay-Z зареєструвався в Instagram

Селебриті нарешті офіційно з’явився у соцмережі

Американський репер Jay-Z нещодавно створив свій профіль в Instagram. Про те, що профіль знаменитості офіційний, можна зрозуміти з синьої галочки, яка традиційно підтверджує оригінальність сторінки в Instagram. За кілька годин на профіль підписалися 1,7 мільйона користувачів.

Зараз репер Jay-Z підписний лише на одну людину. Неважко здогадатися, що це його дружина співачка Бейонсе. Артистка зареєструвалася в Instagram ще у 2012 році, але не була ні на кого підписана. А тепер у її підписках з’явився коханий чоловік.

51-річний чоловік створив профіль у популярній соцмережі. У його підписках лише один обліковий запис, і, звичайно ж, це його дружина Бейонсе.

Репер вже встиг зробити свою першу публікацію в Instagram. Він запостив постер вестерну «Тим болючіше падати», продюсером якого він став. Прем’єра фільму відбудеться на Netflix 3 листопада 2021 року.

Фото: Getty Images

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