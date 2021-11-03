Чорний телефон: дивитися офіційний трейлер

Визнані майстри жаху Blumhouse, творці фільмів «Астрал», «Сіністер» та «Спліт», представили трейлер нового зловісного трилеру «Чорний телефон».

«Чорний телефон»: дивитись трейлер фільму

Після моторошного викрадення 13-річний підліток опиняється замкнутим в звуконепроникному підвалі зі зламаним чорним телефоном. Несподівано хлопець отримує дзвінок від попередніх жертв вбивці, які будь-що прагнуть його врятувати…

У фільмі зіграли Ітан Гоук, Джеремі Девіс, Джеймс Ренсон, Мадлен Макґроу. Режисером виступив Скотт Дерріксон.

Прем’єра фільму «Чорний телефон» запланована на 27 січня 2022 року.

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