ЮЮ (Юлія Юріна) – Подпольный: дивитися онлайн прем'єру кліпу

2 листопада на Youtube-каналі ЮЮ відбулася прем’єра відео на пісню «Подпольный»

У кліпі ЮЮ провокує своїм образом, сексуальністю та метафорами про вільне кохання. Над кліпом працювали Руслан Махов та Кирило Буняк відомі своїми роботами з Максом Барським, ALEKSEEV, гуртом «Время и Стекло» та багатьма іншими.

– Кохання перемагає будь-яку боротьбу та будь-які змагання. А щоб зрозуміти задум відео, цей кліп потрібно обов’язково дивитися до кінця! – розповіла Юля.

Також співачка поділилась, що на зйомку кліпу «Подпольный» дуже швидко зібралася команда людей, які з палаючими очима літали по майданчику. Цікаво, що сам кліп знімали на ринзі, на якому тренується Усік. А два спортсмени з кліпу були справжніми боксерами.

– Ми з режисером попросили їх показати бій і трохи торкатися один одного в кадрі, але хлопці настільки захопилися, коли почався мотор, і влаштовували справжній спаринг. Вони билися по фану, і по фану в одного з боксерів аж розкришився зуб. Це був справжній бійцівський клуб, де не було переможців. Усі просто кайфували у моменті, – розповіла Юля.

– У цьому відео багато метафор і багато посилань, в яких, звичайно, не йдеться про жорсткість, більше ми розповідаємо мовою тіла певну емоцію двох людей, які об’єднуються в єдиному інтересі. Тут метафорою служить бокс як зв’язок двох чоловіків, через тренування вони висловлюють емоції та почуття, – так прокоментувала кліп режисерська команда.

Фото – @eliz_samsa

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