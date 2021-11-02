В Америці запускають шоу за мотивами фільмів про Гарррі Поттера (ВІДЕО)

Учасники будуть змагатися за кубок у справжньому Хогвартсі

Американська кінокомпанія TBS спільно з Cartoon Network запускають шоу-вікторину під назвою «Гаррі Поттер. Турнір факультетів Хогвартсу» (Harry Potter. Hogwarts Tournament of Houses). Про це повідомляється на сайті Wizarding World.

У шоу будуть брати участь шанувальники кіновсесвіту Гаррі Поттера, змагаючись за різні факультети Хогвартсу та відповідаючи на запитання про франшизу. У проекті візьмуть участь також і запрошені зірки: Том Фелтон, Ширлі Хендерсон (привид Плакси Міртл із жіночого туалету), Люк Янгблад та інші. Ведучою стане відома британська актриса Хелен Міррен.

«Я знала, що колись отримаю роль у «Гаррі Поттері», і я дуже рада взяти участь у святкуванні 20-річчя фільму. Ці фільми зачарували і здивували багатьох із нас, і для незліченних фанатів, які продовжують насолоджуватися цим чарівним світом, буде таким задоволенням відродити цю магію», – поділилася ведуча.

У шоу за кожен факультет гратиме по три учасники -Гріфіндор, Когтевран, Пуффендуй та Слізерін. У першому епізоді шоу змагатимуться Гріфііндор та Пуффендуй, а наприкінці команда-переможець гратиме у фіналі. Факультет-переможець отримає заповітний кубок, 1 000 доларів на покупки у спеціалізованому магазині Harry Potter у Нью-Йорку, квитки на постановку «Проклятої дитини», квитки на фільм «Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора» тощо.

Прем’єра шоу «Гаррі Поттер. Турнір факультетів Хогвартсу» запланована на 28 листопада 2021 року до 20-річчя моменту виходу першого фільму «Гаррі Поттер та філософський камінь», який вперше було показано 10 листопада 2001 року.

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