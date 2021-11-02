Джастін та Гейлі Бібери заговорили про проблеми у шлюбі

Селебриті зіштовхнулися з труднощами під час перших років разом

Відомий співак Джастін Бібер та його дружина Гейлі Бібер знову заговорили про проблеми у родині. Виявилося, що у шлюбі молодого подружжя вистачає нюансів, але вони намагаються з ними впоратися. Про це зірки розповіли у майбутньому випуску подкасту In Good Faith, пише People.

Як зізнався артист, коли вони з Гейлі одружилися він переживав непростий період у житті, зокрема, долав психологічні проблеми.

«На щастя, Гейлі прийняла мене таким, яким я був. Навіть, коли ми одружилися, у мене все ще було багато травм та болі, які потрібно було пережити Гейлі, своєю чергою, ніколи не сумнівалася – вона каже, що завжди «буде в грі», які б повороти не відбувалися», – розповів співак.

Гейлі Бібер підтвердила, що, хоча їй довелося непросто, але розставання вона навіть не розглядала.

«Я прийняла рішення. Я точно знаю, що люблю цю людину протягом тривалого часу, і зараз не час від неї відмовлятися. Я б просто не зробила цього з ним. Уявіть, що ви кинете когось у найгірший період його життя, потенційно. Я не така людина. Тому я збиралася витримати це, незалежно від того, яким буде результат», — поділилася модель.

Нагадаємо, що Джастін та Гейлі Бібер одружилися у 2018 році. У своєму документальному фільмі співак розповідав, що наприкінці 2021 року вони хотіли почати підготовку до батьківства.

Фото: Getty Images

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