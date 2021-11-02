Даша Квіткова показала, що стало з її волоссям (фото)

Блогерка Даша Квіткова, розповіла про проблему з волоссям, з якою зіткнулася після того, як помила голову

Дружина телеведучого Микити Добриніна у своєму акаунті в Instagram завжди ділиться різними секретами про себе. В тому числі, на тему краси та здоров’я.

Цього разу дружина «холостяка» в сторіс розповіла про проблему, з якою зіткнулася після миття голови. Вона вирішила помити голову шампунем для блондинок, щоб нейтралізувати жовтизну, але в підсумку експеримент із зовнішністю обернувся невдачею та травмованим волоссям – воно забарвилося плямами зелено-блакитного кольору.

– Нейтралізувала, блін, – написала Квіткова.

Пізніше Даша Квіткова розповіла, що помила голову три рази.

– Я знаю, що воно змиється через кілька тижнів десь, але у мене немає стільки часу, тому що, завтра інтерв’ю, а післязавтра дуже важлива зйомка,-поділилася блогерка, повідомивши, що збирається в салон.

Однак пізніше Квіткова розповіла – вирішила зробити пучок з волосся, заховавши невдале фарбування.

Фото – @kvittkova

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