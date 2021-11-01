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Зірка серіалу «Друзі» випустить мемуари. Про що вони будуть?

Зірка серіалу Друзі випустить мемуари. Про що вони будуть?

Актор розповість про найцікавіші та найважчі моменти свого життя

Виконавець ролі Чендлера Бінга у ситкомі «Друзі» актор Меттью Перрі збирається випустити мемуари. Про це пише видання Today.

У своїй книзі 52-річний актор розповість про зйомки у легендарному серіалі «Друзі» та свою боротьбу з алкогольною залежністю. За час зйомок ситкому Меттью Перрі двічі проходив реабілітацію та зізнавався, що кілька знімальних років просто випали з його пам’яті.

Мемуари зірки обіцяють бути чесними та відвертими, з фірмовим гумором селебриті. Відомо, що мемуари Меттью Перрі випустить видавництво Flatiron Books. Точну назву книги поки не повідомляють. Але реліз мемуарів Меттью Перрі планують на осінь 2022 року.

Фото: Getty Images

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