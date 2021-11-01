Зірка серіалу «Друзі» випустить мемуари. Про що вони будуть?

Актор розповість про найцікавіші та найважчі моменти свого життя

Виконавець ролі Чендлера Бінга у ситкомі «Друзі» актор Меттью Перрі збирається випустити мемуари. Про це пише видання Today.

У своїй книзі 52-річний актор розповість про зйомки у легендарному серіалі «Друзі» та свою боротьбу з алкогольною залежністю. За час зйомок ситкому Меттью Перрі двічі проходив реабілітацію та зізнавався, що кілька знімальних років просто випали з його пам’яті.

Мемуари зірки обіцяють бути чесними та відвертими, з фірмовим гумором селебриті. Відомо, що мемуари Меттью Перрі випустить видавництво Flatiron Books. Точну назву книги поки не повідомляють. Але реліз мемуарів Меттью Перрі планують на осінь 2022 року.

Фото: Getty Images

Читай також:

Справжня фанатка «Друзів»»: Меттью Перрі вперше показав свою наречену (ФОТО)

Гірко: Меттью Перрі одружується з Моллі Гурвіц