Співачка AIDA презентувала нову відеороботу з фрагментами фотосесії із Сонею Плакидюк

У світ вийшов новий сингл української поп-виконавиці AIDA з романтичною назвою Je T’aime J’adore

Композиція Je T’aime J’adore – це новий початок, перехід від звичної для всіх дівчини з Х-Фактора Аїди Ніколайчук до яскравої та стильної AIDA. Пісня записана у двох версіях: україно-французькій та англо-французькій, та супроводжується стильним mood video? у якому співачка засвітила фрагменти своєї нової фотосесії з відомим фотографом Сонею Плакидюк. Ми поговорили зі співачкою про співпрацю з Сонею, новий реліз і плани на майбутнє.

— AIDA, у відеороботі на пісню Je T’aime J’adore ви показали бекстейдж фотосесії із Сонею Плакидюк, як вам співпраця з нею?

— Мені дуже сподобалося працювати із Сонею та її командою. Це професіонали з великої літери! Фото вийшло класне, я дуже задоволена результатом. Таких фотосесій я ще не мала. Сподіваюся, надалі ми попрацюємо ще раз!

— Ми не могли не помітити вашого нового образу…

— Над моїм новим стилем та образами працювала команда Соні. Мені дуже сподобався результат. Я змінюю не лише візуальний образ, а й на мою музику чекають великі зміни.

Дивитися англомовну версію Je T’aime J’adore:

— Чому вирішили так кардинально змінити ваш стиль?

— Я багато років працювала в тому самому музичному стилі, в якому ви звикли мене чути. В одному і тому ж образі дівчини, що співає в сукні. Не можу сказати, що я задоволена тим, що мені це принесло. І я вирішила, що треба щось міняти. Для артиста змінюватись та експериментувати в принципі корисно, це не дає йому закам’яніти, а слухачу занудьгувати. Можу сказати, що новий матеріал, його музична та вокальна подача будуть абсолютно несподіваними. Але час іде, отже мені треба йти разом із ним і робити щось нове, несподіване та цікаве.

— Розкажіть докладніше, на що чекати вашим шанувальникам?

— Я зараз активно записую новий матеріал. Буде альбом трилогія – він вийде у трьох EP наступного року. А перший сингл із нього можна буде почути вже наприкінці цього року. Не розкриватиму всіх секретів, але це буде щось зовсім нове і точно несподіване.

— Можна сміливо заявити, що Je T’aime J’adore це плавний перехід від старої Аїди до нової. Розкажіть про цю роботу детальніше?

— Коли я почула пісню Je T’aime J’adore уперше, то була впевнена, що запишу вокал і ми випустимо її дуже швидко… Як же я помилялася… У результаті над піснею ми працювали майже два місяці. Je T’aime J’adore для мене це одночасно і новий старт після довгого мовчання, і остання пісня, де люди почують звичну Аїду. Це якесь відлуння тієї дівчини, що колись прийшла на Х-Фактор. Незважаючи на те, що пісня сумна, я, коли її співаю, завжди посміхаюся, наче рада тому, що сталося в цій історії. Мабуть, на підсвідомості знаю, що далі на мене чекає щось набагато краще! Такий собі, світлий смуток, від якого хочеться танцювати.

Я працюю на українському ринку і важливо, щоб український слухач зміг легко зрозуміти, про що пісня і перейнятися нею, тому ми з командою вирішили зробити український переклад Je T’aime J’adore. Зізнаюся чесно, я спочатку скептично поставилася до ідеї української версії, але коли почула текст, як класно він ліг за мелодією і як він круто поєднується з французькою, сумніви відпали. Я дуже задоволена тим, якою вона вийшла і в англійській, і в українській версіях, сподіваюся, слухачі теж її оцінять.

Дивитись україномовну версію Je T’aime J’adore:

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