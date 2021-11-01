Надя Дорофєєва – про один зі своїх найбільших комплексів

Зірка розповіла, що у зовнішності бентежило її довгі роки

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що не один рік комплексувала через свої груди. Про це артистка розповіла в новому інтерв’ю для українського Vogue.

Як виявилося, майже протягом усієї співочої кар’єри Надю Дорофєєву дуже непокоїв розмір її грудей. Саме через такий комплекс вона переважно носила одяг oversize, щоб ніхто не звертав увагу на її декольте.

«Я спеціально носила щось об’ємне, аби сховати субтильний верх. Я комплексувала і лише років о 28-й зрозуміла, що зі мною все нормально. У мене гарні груди, але невеликі, а я думала, ну як же, у виконавиці попмузики повинні бути пишні груди. Увесь час соромилася. Боже, це так безглуздо!» – зізналася Надя.

Ось так для когось струнка фігура – це просто мрія, а співачка довгі роки вчилася приймати себе такою, як вона є. Ближче до 30 років Наді вдалося зрозуміти, що будь-які особливості тіла є нормальними, а тому вона зуміла полюбити своє тіло.

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