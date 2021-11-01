Олександр Усик заговорив про завершення боксерської кар'єри

Спортсмен задумується піти з рингу

Український боксер Олександр Усик планує завершити свою боксерську кар’єру. Про це пише видання Daily Mail.

Після перемоги у бою з британським боксером Ентоні Джошуа 34-річний українець здобув усі пояси. Тепер Олександр Усік є чинним чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі. Але незважаючи на такий успіх, боксер задумується про те, що піти з рингу.

«Я постійно дякую Богові за все, що в мене є. Не хочу говорити про завершення кар’єри, але у голові я вже все вирішив. Ще не остаточно, але план завершення вже є», – розповів Усик.

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