Тіна Кароль – Двойной рай: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Українська співачка Тіна Кароль представила новий кліп на свій трек «Двойной рай».

Дивитися прем’єру кліпу Тіна Кароль – «Двойной рай» онлайн:

Кліп «Двойной рай» знятий у стилі «нульових». Він просякнутий естетикою початку ХХІ століття. У відео співачка приміряла на себе новий образ блондинки з чубчиком з пістолетом у руках. Дівчина переповнена ревнощами і готова на все заради кохання. У відео зірка постала в образах total black -коротка чорна сукня від David Koma, розкішна сукня до підлоги SAINT LAURENT, і головний образ кліпу – вінтажне чорне вбрання GUCCI, створене Томом Фордом для цього бренду 1998 року.

Продюсеркою кліпу виступила сама Тіна Кароль. А режисеркою відео стала Аліна Симоненко.

«Двойной рай» – це алюзія до кінохіта двохтисячних «Її звали Нікіта». Бути на рівних із фантастичним вокалом Тіни зміг би лише першокласний кіно-образ», – розповіла режисерка.

Нагадаємо, що пісня «Двойной рай» ввійде в майбутній однойменний альбом тіни Кароль, який вийде вже 20 жовтня.

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