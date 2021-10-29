Швидка: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Universal представила трейлер екшну «Швидка» від Майкла Бея.

«Швидка»: дивитись трейлер фільму

Щоб врятувати дружину від хвороби, заслужений ветеран звертається по допомогу до прийомного брата злочинця. Пограбувати банк та зірвати багатомільйонний куш видається вдалою ідеєю… Та коли все піде не за планом, героям не залишиться нічого іншого, крім як викрасти швидку з двома заручниками всередині.

Головні ролі у фільмі зіграли Джейк Джилленгол, Ейса Ґонсалес, Яг’я Абдул-Матін IІ. Режисером виступив Майкл Бей.

Прем’єра фільму «Швидка» запланована на 17 лютого 2022 року.

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