Оля Полякова готує нове масштабне шоу

26 жовтня співачка завершила епоху «Королеви Ночі» грандіозним концертом у Палаці Спорту та заявила про підготовку нового шоу!

«Королева ночі» — один із найгучніших проектів українського шоу-бізнесу, який приніс Олі Поляковій статус «найбільш гастролюючої співачки» в країні. Загалом Полякова виходила із цим шоу до глядачів близько 400 разів, що є абсолютним рекордом. Сумарно цю програму побачило близько 10 мільйонів осіб, включаючи стадіонний виступ у Львові (35 тисяч осіб), десятки трансляцій на телебаченні та два всеукраїнські тури.

На брифінгу співачка зізналася, що вже працює з командою над концептуально новим шоу «Доросла дівчинка», яке за прогнозами український глядач побачить уже навесні 2022 року.

Фінальний концерт у Палаці Спорту не обійшовся без цілого ряду спецсюрпризів. Оля Полякова представила публіці нову пісню: україномовний дует з DZIDZIO «Щасливі люди». Цей трек стане саундтреком до різдвяної комедії «Зірки за обміном», спродюсованої співачкою, яка вийде у прокат 1 січня 2022 року. Вперше на сцені Палацу Спорту прозвучали хіти з репертуару Полякової, які раніше не входили до оригінальної програми «Королева Ночі»: «Белый танец», «Ночная жрица», «Эй, секундочку», «Взрослая Девочка».

Вже традиційно «Королева Ночі» вражала глядачів своїми сценічними масштабами. Нагадаємо, всього для учасників шоу було пошито 183 костюми, з них понад десяток костюмів та образів за вечір міняє сама співачка. Загалом для реалізації шоу-програми знадобилося 650 світлових приладів, а загальна вага світла, декорацій, обладнання, реквізиту, всієї необхідної техніки становила 245 тонн. Сама сцена-трансформер була розроблена за спецзамовленням і включала дев’ять сценічних майданчиків.

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