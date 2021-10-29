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«Доросла Дівчинка»: Оля Полякова готує нове масштабне шоу

Оля Полякова готує нове масштабне шоу

26 жовтня співачка завершила епоху «Королеви Ночі» грандіозним концертом у Палаці Спорту та заявила про підготовку нового шоу!

«Королева ночі» — один із найгучніших проектів українського шоу-бізнесу, який приніс Олі Поляковій статус «найбільш гастролюючої співачки» в країні. Загалом Полякова виходила із цим шоу до глядачів близько 400 разів, що є абсолютним рекордом. Сумарно цю програму побачило близько 10 мільйонів осіб, включаючи стадіонний виступ у Львові (35 тисяч осіб), десятки трансляцій на телебаченні та два всеукраїнські тури.

На брифінгу співачка зізналася, що вже працює з командою над концептуально новим шоу «Доросла дівчинка», яке за прогнозами український глядач побачить уже навесні 2022 року.

Оля Полякова готує нове масштабне шоу

Фінальний концерт у Палаці Спорту не обійшовся без цілого ряду спецсюрпризів. Оля Полякова представила публіці нову пісню: україномовний дует з DZIDZIO «Щасливі люди». Цей трек стане саундтреком до різдвяної комедії «Зірки за обміном», спродюсованої співачкою, яка вийде у прокат 1 січня 2022 року. Вперше на сцені Палацу Спорту прозвучали хіти з репертуару Полякової, які раніше не входили до оригінальної програми «Королева Ночі»: «Белый танец», «Ночная жрица», «Эй, секундочку», «Взрослая Девочка».

Оля Полякова готує нове масштабне шоу

Вже традиційно «Королева Ночі» вражала глядачів своїми сценічними масштабами. Нагадаємо, всього для учасників шоу було пошито 183 костюми, з них понад десяток костюмів та образів за вечір міняє сама співачка. Загалом для реалізації шоу-програми знадобилося 650 світлових приладів, а загальна вага світла, декорацій, обладнання, реквізиту, всієї необхідної техніки становила 245 тонн. Сама сцена-трансформер була розроблена за спецзамовленням і включала дев’ять сценічних майданчиків.

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