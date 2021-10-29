Ксенія Мішина заперечує стосунки з Олександром Еллертом. Що відбувається?

Зіркова пара ніяк не домовиться – разом вони чи ні

За стосунками української акторки Ксенії Мішиної та сценариста Олександра Еллерта стежить ледь не увесь українських Instagram. То Ксенія виставляє пост про розставання, то парочку помічають разом в аеропорту, то вони разом з’являються на весілля друзів, то Олександр влаштовує коханій незабутній сюрприз, то Мішина на телебаченні говорить, що вони працюють над стосункам, а потім виявляється, що пара таки не разом. Принаймні, Ксенія Мішина так стверджує.

Нещодавно у своєму Instagram акторка відповідала на популярні запитання від фанатів. І, звичайно, не обійшлося без запитань про те, чи зустрічається Ксенія з Олександром. І дівчина знову дала негативну відповідь.

«Багато питань на ту саму тему, відповідаю всім – у нас немає стосунків і ми не разом», – розповіла акторка.

Також Ксенія Мишина додала, що у стосунках вона не збирається терпіти насильство та маніпуляції. Невже, це стосується Олександра Еллерта? Триматимемо тебе в курсі.

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