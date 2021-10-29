Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес чекають на двійню
Селебриті знову стануть батьками
Відомий футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес чекають на поповнення. Скоро у сім’ї знаменитості стане більше на двох малюків. Про це зірка повідомив у своєму Instagram.
Кріштіану Роналду опублікував фото, на якому позує разом зі своєю коханою Джорджиною Родрігес, у руках пара тримає сонограму, на якій видно двох бейбіків.
«Раді повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові – ми не можемо дочекатися зустрічі з вами», – підписав фото багатодітний татусь.
Видання Hola повідомляє, що Джорджина Родрігес перебуває на 12-му тижні вагітності. Якщо порахувати, то можна зрозуміти, що малюків варто чекати навесні наступного року.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду виховує четверо дітей. Первісток футболіста Кріштіану-молодший народився у 2010 році, але його маму зірка не називає. У 2017 році у пари Джорджини та Кріштіану народилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері, а вже у 2017 році обраниця футболіста народила доньку Алану Мартіну.
Фото: Getty Images
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