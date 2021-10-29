Джиджи Хадід та Зейн Малік розійшлися

Спільна дитина не змогла об’єднати пару

Американська модель Джиджи Хадід та британський співак Зейн Малік розлучилися. Пара розпалася всього лише через рік після народження спільної доньки. Про це пише видання E!

Подейкують, що причиною розриву зіркової пари став конфлікт 28-річного музиканта із мамою Джиджи, хоча співак це заперечує.

Самі Джиджи Хадід та Зейн Малік своє розставання ніяк не коментують. Але близьке до пари джерело підтвердило, що селебриті більше не разом. Проте, це ніяк не заважає зіркам бути хорошими батьками для своєї доньки. Представники супермоделі просять журналістів не турбувати її та дати можливість зосередитися на вихованні доньки.

Фото: Getty Images

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