«Сплин» та «Мумий Тролль» у Києві. Спільний концерт на Олімпійському

Вперше в музичній історії, ексклюзивна рок-колаборація!

Дві легенди виступатимуть на одній сцені: «Сплин» та «Мумий Тролль» — визнані рок-герої. Саме їхні пісні стали саундтреком нового часу та залишаються з нами досі. Культові колективи об’єднаються, щоб вразити шанувальників з усього світу, і зроблять це в Україні. Масштаби такого шоу витримає лише Олімпійський — і ви маєте це побачити та почути!

Лірика гурту «Сплин» і незабутні тексти Олександра Васильєва, енергія і драйв «Мумий Тролля», чарівний соліст Ілля Лагутенко та його пісні, наповнені «інопланетними» образами — все це улюблені кількома поколіннями хіти: ««Выхода нет», «Мое сердце», «Танцуй!», «Владивосток 2000», «Невеста», «Фантастика» та багато інших.

Організатори готують масштабне шоу, атмосфера якого буде по-справжньому рок-н-рольною – не пропустіть спільний концерт двох рок-легенд!

11 червня 2022 року – вечір з улюбленими «Сплин» та «Мумий Тролль».

Поспішай придбати квитки Еarly birds до 8 листопада, їх кількість лімітована.

Побачимось на Олімпійському!

ЩО: «Сплин» та «Мумий Тролль»

ДЕ: Київ, НСК «Олімпійський»

Концерт відбудеться з дотриманням карантинних норм, що будуть діяти на момент його проведення.